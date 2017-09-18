В Иркутске определили победителей литературного форума «Золотой Витязь»

Победителей VIII международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», который проходил с 12 по 15 сентября 2017 года, определили в Иркутске. Как сообщают организаторы мероприятия, в нынешнем году форум был посвящён памяти выдающегося русского писателя Валентина Распутина, который являлся первым почётным председателем форума «Золотой Витязь».

Творческий конкурс литературного форума проводился в два этапа. В этом году отбор произведений для участия в конкурсе проходил в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии. На конкурс поступило 432 произведения разных жанров из 40 регионов России, а также из 15 стран мира – Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Грузии, Дании, Италии, Казахстана, Македонии, Молдовы, Сербии, США, Украины, Чехии.

Во время заключительного этапа форума проводились творческие встречи и мастер-классы известных писателей и поэтов, гала-концерты с участием известных российских и славянских литераторов и популярных актёров театра и кино, творческие встречи актёров театра и кино со зрителями, кинопоказы «Классики русской литературы на экране», круглый стол «Духовные традиции литературы славянского мира», показы театральных спектаклей. Во время форума золотые медали имени А.С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу» вручены писателям Виктору Потанину и Захару Прилепину.

Победителями в номинации «Славянское литературоведение» стали: Владимир Воропаев (Москва) за книгу «Однажды Гоголь…», Алексей Татаринов (Краснодар) за книгу «Пути новейшей русской прозы». Второе место заняли: Анастасия Чернова (Москва) за книгу «Лирика Николая Рубцова в контексте русской народной традиции». В номинации «Поэзия» победу одержал Караджич Радован (Белград, Сербия) за книгу «Всеосень», на втором месте оказались Игорь Тюленин (Пермь) за книгу «В берегах славянства» и Дарья Ильгова (Москва) за книгу «Оригами», на третьем месте – Василий Козлов (Иркутск) за книгу «Гончарный круг», Александр Орлов (Москва) за книгу «Разнозимье». В номинации «Проза» на первом месте оказалась Ольга Роговая (Дзержинский) за роман «Голод», на втором – Мича Милованович (Чачак, Сербия) за книгу «Молитва за отца Прохора», на третьем – Наталия Костюченко (Минск, Беларусь) за книгу «Время жатвы и время покаяния». В номинации «История славянских народов» лучшим стал Анатолий Щелкунов (Москва) за книгу «Дипломат России», немного ему уступила Марина Фролова (Москва) за книгу «Из истории московского дворянства. Задумывая Московскую Академию художеств…» (1833-1843)», на третьем месте – Ярослав Вишняков (Москва) за книгу «Военный фактор и государственное развитие Сербии начала ХХ века».

Золото в номинации «Публицистика» завоевала Ирина Ордынская (Москва) за книгу «Святой Иерусалим», серебро – Альберт Гурулёв (Иркутск) за книгу «Воспоминания о Валентине Распутине» и Виктор Бронштейн (Иркутск) за книги «Маятник бизнеса. Между орденом и тюрьмой», «Лабиринты судьбы. Между душой и бизнесом», бронзу – Ристо Никовский (Македония) за книгу «США и независимая Македония (1991-2013)». В номинации «Литературные киносценарии» второе место отдали Илье Поволоцкому (Москва) за сценарий «Возвращение Шурави», третье место – Анатолию Усову (Москва) за сценарий «Катапульта». В номинации «Литература для детей и юношества» первое место у Михаила Соловьёва (Иркутск) за книгу «Час собаки», втрое – у Анны Никольской (Москва) за книгу «Я колбасника убил», третье – у Сергея Телевноя (Моздок, Алания) за повесть «Я – заморыш».

Приз издательского совета РПЦ «Дорогу к Храму» досталось Владиславу Ильдарханову (Болгар, Татарстан) за повесть «Мой друг дед Василий» и Александру Орлову (Москва, Россия) за книгу «Разнозимье».

Фото с сайта "Золотой Витязь".