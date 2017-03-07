В Иркутске ограничат проезд транспорта в посёлке Боково

В Иркутске с 9 по 11 марта 2017 года будет закрыто движение транспорта по ул. Делегатской в районе домов №14 и № 16. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение связано со строительством водопроводной сети с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Объезд будет возможен по параллельным улицам.