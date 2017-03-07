В Иркутске ограничат проезд транспорта в посёлке Боково

Источник: Байкал Инфо
07/03/2017 - 14:58

В Иркутске с 9 по 11 марта 2017 года будет закрыто движение транспорта по ул. Делегатской в районе домов №14 и № 16. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение связано со строительством водопроводной сети с устройством водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Объезд будет возможен по параллельным улицам. 

Метки: Общество, Администрация города Иркутска, Транспорт, Иркутск
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