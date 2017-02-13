В Иркутске ограничат проезд по улице 4-ой Железнодорожной
В Иркутске с 14 по 17 февраля 2017 года будет закрыт проезд по участку улицы 4-я Железнодорожная от ул. Румянцева до ул. Кайской. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях. Объезд будет возможен по параллельным улицам.
Изображение с сайта администрации Иркутска.
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