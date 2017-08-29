В Иркутске ограничат проезд по бульвару Гагарина и улице Пискунова

В Иркутске с 21.00 29 августа до 7.00 30 августа 2017 года частично ограничат проезд возле областной детской клинической больницы в районе адреса: бульвар Гагарина, 4. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничение связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях на полосе движения, ведущей в сторону Глазковского моста. С 29 по 31 августа в Иркутске будет частично ограничен проезд по ул. Пискунова между ЖК «Порт-Артур» и спортивным кортом (ул. Пискунова, 148/3) . Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях.