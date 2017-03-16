В Иркутске обнаружили игорный салон в продуктовом магазине

В Иркутске обнаружили еще два подпольных игорных салона. Как 16 марта 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, одно из заведений располагалось по адресу: улице Братская, 8Б. При обыске там изъяли 22 тыс. рублей, бухгалтерскую документацию, шесть единиц игрового оборудования. Стоит отметить, что этот подпольный салон уже неоднократно закрывался, но, несмотря на изъятие каждый раз всего оборудования, владельцы заведения приобретают новое и продолжают вести незаконный бизнес.

Еще один салон был обнаружен в продуктовом магазине, расположенном по адресу: ул. Култукская, 11. Там во время обыска был изъят один развлекательный аппарат и около 32 тысяч рублей.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о работе игровых салонов.