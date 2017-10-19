В Иркутске научат всех желающих разговаривать на языке жестов

Лекции преподавателя русского жестового языка Светланы Арнаутовой пройдут 26, 27 и 28 октября 2017 года в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Об этом сообщает пресс-служба учреждения

Для общения с глухонемыми людьми надо выучить их родной язык — жестовый. Этот язык, кроме жестов, включает мимику, а также артикуляцию, которые помогают людям с нарушением слуха быть в социуме. На лекции, которые начинаются в 15 часов, приглашаются все, кому жестовый язык необходим для общения с близкими людьми, страдающими нарушениями слуха. Ждут и тех, кто связывает своё будущее с профессией сурдопереводчика или планирует работать волонтером в организациях для глухих и плохослышащих людей.

Адрес: Иркутск, ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет». Справки и запись по телефону: 48-66-80 (доб. 110). Вход свободный