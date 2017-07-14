В Иркутске нашли предполагаемого виновника пожара возле центрального рынка

Источник: Байкал Инфо
14/07/2017 - 17:11

В Иркутске полицейские установили личность мужчины, который может быть причастен к возгоранию деревянных торговых прилавков в районе центрального рынка города. Как напоминает 14 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ночь на 10 июля огонь повредил торговые ряды на ул.Чехова на площади около 25 кв. м. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, а именно непотушенный окурок сигареты, который бросили в мусор около одного из лотков. По данному факту проводится проверка.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Пожары, Иркутск
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