В Иркутске нашли артиллерийский снаряд на территории заброшенного детсада

В Иркутске сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа на транспорте Управления Росгвардии по Иркутской области обезвредили артиллерийский снаряд, обнаруженный на территории заброшенного детсада. Как сообщает 11 августа 2017 года пресс-служба ведомства, в полицию поступило сообщение от строителей о том, что при осмотре площадки под строительство сторожки они обнаружили предмет, похожий на снаряд.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции.

Сотрудники МВД взяли под охрану опасную территорию, после чего взрывотехники ОМОНа приступили к обследованию подозрительного предмета. Специалисты установили, что перед ними артиллерийский снаряд калибра 83 мм со следами коррозии. Боеприпас представлял реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Сапёры ОМОНа опасную находку перевезли на специальный полигон и уничтожили.