В Иркутске нашли артиллерийский снаряд на территории заброшенного детсада

Источник: Байкал Инфо
11/08/2017 - 16:13

В Иркутске сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа на транспорте Управления Росгвардии по Иркутской области обезвредили артиллерийский снаряд, обнаруженный на территории заброшенного детсада. Как сообщает 11 августа 2017 года пресс-служба ведомства, в полицию поступило сообщение от строителей о том, что при осмотре площадки под строительство сторожки они обнаружили предмет, похожий на снаряд. 

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции. 
Сотрудники МВД взяли под охрану опасную территорию, после чего взрывотехники ОМОНа приступили к обследованию подозрительного предмета. Специалисты установили, что перед ними артиллерийский снаряд калибра 83 мм со следами коррозии. Боеприпас представлял реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Сапёры ОМОНа опасную находку перевезли на специальный полигон и уничтожили.

Метки: Происшествия, Управление Росгвардии по Иркутской области, ЧС, Иркутск
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