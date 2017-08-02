В Иркутске началось строительство школы №19

В Иркутске приступили к строительству нового здания общеобразовательного учреждения № 19. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника МКУ «УКС Иркутска» Илью Кручинина. Плановый срок окончания строительно-монтажных работ – 30 июля 2018 года.

При проектировании нового здания за основу взят типовой проект школы в мкр-не «Эволюция». По распоряжению мэра города Дмитрия Бердникова школа модульного типа на 1125 мест в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Проведена привязка к местности, получены все разрешения, проведены экспертизы. Работы осуществляются в соответствии с графиком, согласованным с подрядчиком.

«Завершены подготовительные работы – строительная площадка огорожена, подведены временные источники водоснабжения и электричества. Уже приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений, – отметил Илья Кручинин. - Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям близлежащих домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись с пониманием к происходящему».

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы №19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года старое здание демонтировали. Все ученики школы обучаются в трех общеобразовательных учреждениях: школах №№24, 55 и 77.

Фото пресс-службы администрации Иркутска.