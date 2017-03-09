В Иркутске набирают больничных клоунов

Иркутское волонтерское движение «Давай улыбнёмся!» объявляет о наборе в школу по основам больничной клоунады. Как сообщает движение, 10-12 марта 2017 года коллектив больничных клоунов проведет обучающие занятия для дебютантов своей команды. Напомним, волонтёры работают в детских больницах, смешат и развлекают маленьких пациентов, отвлекая их от боли и страха.

Активист движения «Давай улыбнемся!» Михаил Зверев рассказывает: «В первую очередь, на ум сразу приходят слегка шаблонные фразы: если вы будете с нами, вы сможете помогать детям и их родителям, вы будете вовлечены в нужное и важное дело, вы станете докторами юмора. Но я предлагаю рассмотреть клоунаду с несколько другой стороны. Для меня быть больничным клоуном – это возможность сразу видеть результат своей деятельности и получать от этого эмоциональное удовлетворение. Ты улыбнулся – тебе улыбнулись в ответ, ты скривил гримасу – захихикали, рассказал шутку или просто смешно прошелся – рассмеялись. Кроме того, больничная клоунада дает шанс быть несерьёзным. Погружаясь в образ, ты забываешь о злободневных хлопотах. Плюс к этому, став больничным клоуном, ты становишься и излучателем добра и тепла. В жизни мы редко позволяем себе проявлять эти чувства. Нас могут расценить как людей не очень серьезных. А приходя в больницу к детям, ты можешь быть настолько приторно добрым, что любой врач запретит тебя, боясь развития кариеса».

Заполнить анкету можно в группе vk.com/davai_ulybnemsya.