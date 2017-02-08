В Иркутске на три дня изменится движение автобусов в предместьях Марата и Радищева

В Иркутске с 9 по 11 февраля 2017 года изменится движение общественного транспорта в предместьях Марата и Радищева в связи с проведением аварийных работ на теплотрассе и закрытием движения транспорта по ул. Шевцова на участке от ул. Рабочего Штаба до ул. Петрова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В указанные дни автобусы №27 «м/р Топкинский - Ц.Рынок – м/р Топкинский», №67 «м/р Топкинский – м/р Первомайский» при следовании в мкр-н Топкинский после ул. Рабочей направятся по улицам Радищева, Петрова, Шевцова; при следовании из м/р Топкинский - по улицам Шевцова, Петрова, Радищева, Рабочая и далее по маршрутам.

Остановочные пункты «Гараж», «ГПТУ № 1» в обоих направлениях будут исключены. Их заменит остановка «Поликлиника № 9» на ул. Радищева. Кроме этого, будет организован временный остановочный пункт при следовании из центра у дома № 40 на ул. Петрова; в обратную сторону - у дома № 16а на той же улице.

Автобусы № 9 «Ц.Рынок – пр. Радищева» и № 56 «м/р Солнечный – пр.Радищева» при следовании из предместья Радищева направятся по улицам Радищева, Рабочая и далее по маршрутам. Остановочные пункты «ул. Петрова», «Гараж», «ГПТУ № 1» при следовании в центр будут исключены, их заменит остановка на ул. Радищева «Поликлиника № 9».

Фото из архива "Байкал Инфо".