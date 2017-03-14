В Иркутске на несколько дней ограничат движение по улице 2-я Кировская

Источник: Байкал Инфо
14/03/2017 - 15:50

С 14 по 17 марта 2017 году в Иркутске движение транспорта по улице 2-я Кировская будет частично ограничено в районе дома №48. Как 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, это связано с проведением земляных работ по монтажу водопроводного колодца. 

Метки: Общество, Администрация Иркутска, Дороги, Иркутск
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