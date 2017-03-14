В Иркутске на несколько дней ограничат движение по улице 2-я Кировская

С 14 по 17 марта 2017 году в Иркутске движение транспорта по улице 2-я Кировская будет частично ограничено в районе дома №48. Как 14 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, это связано с проведением земляных работ по монтажу водопроводного колодца.