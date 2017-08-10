В Иркутске мужчина зарезал знакомого за украденный лист железа

В Иркутске мужчина зарезал знакомого, который украл у него лист железа. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Накануне вечером в отдел полиции поступило сообщение о том, что в СНТ «Ветеран труда» на одном из участков мужчина убил человека.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи обнаружили тело 56-летнего жителя поселка Усть-Ордынский с ножевым ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления был задержан 59-летний мужчина, проживающий в СНТ «Ветеран труда». По версии следствия, накануне произошедшего между двумя мужчинами произошел конфликт, потому что житель поселка Усть-Ордынский украл лист железа у подозреваемого. В результате, злоумышленник ударил потерпевшего ножом в грудь, от этого последний скончался до прибытия скорой помощи.

В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.