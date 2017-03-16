В Иркутске мужчина приставал к девочке и заколол её ножом

В Иркутске осудили мужчину, который приставал к девочке, а потом ударил её ножом в сердце. Как 16 марта 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры региона, Ленинский районный суд Иркутска назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а первых четыре года – в тюрьме.

Следствием установлено, что ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений мужчина 30 августа 2015 года в Иркутске, в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к девочке, а когда та попыталась убежать, нанес ей удар ножом в область сердца. В результате потерпевшая скончалась в больнице.

В ходе судебного следствия он вину отрицал, выдвигал различные версии своей непричастности. Однако собранные следствием по делу доказательства, а также жесткая позиция государственного обвинителя не позволили обвиняемому избежать заслуженного наказания.

Фото из архива "Байкал Инфо".