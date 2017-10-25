В Иркутске МУП «Ритуал» обвиняет морг в выдаче не того тела

Тело не того человека было выдано сотрудникам МУП «Ритуал» в морге Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, в итоге семья похоронила не своего родного, а чужого человека. Об этом 25 октября 2017 года рассказал директор МУП Иван Слепцов, комментируя заявление регионального министерства здравоохранения о том, что именно сотрудники «Ритуала» виновны в подмене тел, сообщает пресс-служба мэрии.

«Так вот, 20 октября в десять утра сои сотрудники подъехали к моргу, чтобы забрать тело для погребения, присутствовали и родственники умершего. Работники морга действительно попросили моих сотрудников подождать, поскольку тело еще не одели, что и было сделано, - рассказал Иван Слепцов. - У нас не было никаких возможностей забрать умершего, более того, не было и причин торопиться. Примерно через полчаса сотрудник морга Александр Никифоров выдал моим подчиненным тело. Мы погрузили его в машину и в открытом гробу предъявили родственникам, они подтвердили, что их всё устраивает. Перед смертью мужчина долго и серьёзно болел, возможно, поэтому родственники не поняли, что хоронят не своего близкого. После захоронения они подписали акт по оказанию услуг. После обеда нам стали звонить из морга и требовать тело обратно. Я объяснил директору морга, что эксгумация не может проводиться немедленно по требованию, существует установленная законом процедура, требуется разрешение следственных органов, уведомление администрации и другие юридические тонкости. Очевидно, что вопрос этот пытались решить кулуарно, чтобы не привлекать внимания общественности и руководящих структур. Когда же я отказался нарушать закон, сотрудники морга сменили тактику и решили обвинить работников МУП «Ритуал». После этого специалисты морга самостоятельно выкопали тело с нарушением всех положенных в этом случае процедур. Хочу отметить, что мы записывали на видео эту процедуру и готовы предъявить запись контролирующим органам».

Руководитель МУП также готов предоставить журнал своих входящих и исходящих звонков, который доказывает, что он трижды разговаривал с директором морга в этот день, а вовсе не пропал, как сообщает министерство. «Кроме этого, в морге имеется система видеонаблюдения, я уверен, если запись не потеряется или не окажется испорченной, мы все сможем убедиться, что мои сотрудники не похищают тело из морга, а получают его у сотрудника государственного учреждения», - сказал Иван Слепцов.