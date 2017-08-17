В Иркутске мигранты получают патенты на работу и медицинский полис в одном месте

За полгода работы многофункционального миграционного центра в Иркутске поступило более 17 тыс. заявлений. Особый пик был в месяцы, когда число приезжающих иностранных граждан возросло – с марта до середины июня, тогда время работы центра было увеличено, а также он был открыт в выходные дни. В такие месяцы через центр проходит до 250 человек в день, обычно же по 50-70 человек в день. Об этом рассказала филиала по Иркутской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Марина Бахтина членам Межконфессионального совета при Законодательном собрании, которые посетили центр 17 августа 2017 года, сообщает пресс-служба ЗС.

По её словам, важно, что учреждение находится в центре города, в шаговой доступности расположены рынки, магазины, точки национального общепита, а также мечеть – значимый объект для большинства уроженцев среднеазиатских республик. Центр занимается вопросами трудовой миграции, в частности, здесь оформляются патенты на работу. В одном месте мигрант может собрать основную часть необходимых документов, сдать экзамен по русскому языку, пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, оформить полис обязательного медицинского страхования. Кроме того, в центре иностранным гражданам может быть оказана юридическая помощь по вопросам нарушения трудового законодательства, например, в случае невыплаты зарплаты. В дальнейшем спектр оказываемых в центре услуг планируется расширить.

Протоиерей, настоятель Храма Святой Троицы в Ангарске Владимир Килин попросил подробнее рассказать о работе медицинского кабинета при центре. Сегодня здесь можно получить освидетельствование об отсутствии наркозависимости, однако, было отмечено, справку об отсутствии ВИЧ можно получить только в областном Центре СПИД. Члены Межконфессионального совета предложили рассмотреть возможность расширения перечня услуг, оказываемых в медкабинете центра.

Муфтий (организация мусульман «Байкальский муфтият») Фарит Мингалеев спросил, как решается вопрос по доставке умерших иностранных граждан на родину. По его словам, несмотря на то, что в Иркутске есть мусульманское кладбище, многие предпочитают хоронить близких в родной земле. Часто для решения ряда организационных вопросов семьи обращаются к посредникам, чьи услуги стоят недешево, а также нередки случаи мошенничества. Марина Бахтина пояснила, что данная услуга является обязательной и прописывается в полисе ОМС.

Кроме того, члены Межконфессионального совета остановились на вопросах взаимодействия многофункционального центра с представителя национальных общин, отметили положительный опыт в работе центра и необходимость открытия его филиалов в других городах Иркутской области. Вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова подчеркнула, что парламентарии совместно с членами Межконфессионального совета готовы оказать поддержку в работе центра.