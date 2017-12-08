В Иркутске Mercedes-Benz арестовали в счёт долга

Байкал Инфо , 08/12/2017 - 15:44 , Деньги , УФССП России по Иркутской области , #Иркутск

Судебные приставы нашли в Иркутске мужчину, который задолжал банкам и государства около 500 тыс. рублей. Как сообщает 8 декабря 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, неплательщик скрывался сам и прятал принадлежащий ему автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG 2010 года выпуска.

Однако судебные приставы нашли место стоянки иномарки и арестовали её. Сейчас машина находится на ответственном хранении у должника. Неплательщик предупреждён, что если он за пять дней не погасит долг, автомобиль продадут. Предварительно Mercedes-Benz оценен в 1 млн рублей.

Должник также предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Популярные материалы по тегам новости: 
Всего два коллекторских агентства оштрафованы по жалобам жителей Иркутской области
Внести в бюджет Иркутской области деньги на выплату долгов учреждений просят судебные приставы
Уголовное дело грозит министру в Иркутской области из-за невыдачи жилья сиротам
Для ликвидации всех свалок в Иркутской области потребуется 6 млрд рублей
День приема граждан проведёт Росреестр в Иркутске 12 декабря
В Иркутске зальют около 70 ледовых катков
Построить овощехранилище и открыть торговый дом в Иркутской области хочет Монголия
Судебные приставы Нижнеудинска забрали двоих детей из семьи, где с ними жестоко обращались
Первых пациентов принял детский хоспис в Иркутске
ИГУ получил положительное заключение по аккредитации

Добавить комментарий

Загрузка...