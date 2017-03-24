В Иркутске изменят градостроительные регламенты для поселка Селиваниха

Дума Иркутска планирует изменить градостроительные регламенты, чтобы позволить жителям поселка Селиваниха в Ленинском округе Иркутска строить дома, регистрировать право собственности и оформлять прописку. Об этом 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на слова председателя комитета по градостроительной политике Ивана Готовского на заседании комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну.

Иван Готовский отметил, что проект внесения изменений в правила землепользования и застройки был разработан после обсуждения этой темы с владельцами земельных участков садоводств. «Максимально учтены пожелания жителей. Основные виды разрешенного использования территории дополнены пунктом «Ведение садоводства». После утверждения ПЗЗ жители будут вправе использовать уже возведенные дома, строить новые в пределах допустимых параметров», – сказал председатель комитета.

Кроме того, комиссия приняла решение поручить администрации Иркутска начать подготовку документов по внесению изменений в генеральный план города в отношении поселков Горького и Селиваниха, а также проработать с правительством Иркутской области вопрос финансирования работ по укреплению берега и дамбы в указанных территориях. По словам Ивана Готовского, эта работа уже ведется по поручению мэра Дмитрия Бердникова.

Фото с сайта администрации Иркутска.