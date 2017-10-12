В Иркутске ищут водителя, который насмерть сбил мужчину-пешехода

В Иркутске ищут очевидцев дорожного происшествия, в котором погиб мужчина. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 6 октября около 10:30 на улице Култукской в районе строения № 10 автомобиль «Фольцваген Джетта» сбил мужчину-пешехода. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, где в последствии скончался.

Следствие обращается к свидетелям и очевидцам дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить о себе, позвонив в ССО по ДТП ГУ МВД России по Иркутской области по телефону: 8 (3952) 21-25-74 или обратиться по адресу: г. Иркутск, улица Трудовая, 9, кабинет №210.

Фото из архива "Байкал Инфо".