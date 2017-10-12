В Иркутске ищут водителя, который насмерть сбил мужчину-пешехода

Источник: Байкал Инфо
12/10/2017 - 15:58

В Иркутске ищут очевидцев дорожного происшествия, в котором погиб мужчина. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 6 октября около 10:30 на улице Култукской в районе строения № 10 автомобиль «Фольцваген Джетта» сбил мужчину-пешехода. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, где в последствии скончался.

Следствие обращается к свидетелям и очевидцам дорожно-транспортного происшествия с просьбой сообщить о себе, позвонив в ССО по ДТП ГУ МВД России по Иркутской области по телефону: 8 (3952) 21-25-74 или обратиться по адресу: г. Иркутск, улица Трудовая, 9, кабинет №210.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП, Иркутск
Также в рубриках: 
Снег и гололёд в Иркутской области спровоцировал многочисленные ДТП
Самые аварийные участки дорог включат в «Карту жизни» Иркутска активисты ОНФ
В память жертв трагедии в Беслане в Иркутске зажгут 334 свечи
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведет совещание в Усолье-Сибирском
На неделю отключат горячую воду в Свердловском и Правобережном округах Иркутска
Исключить из фида:  0
Загрузка...