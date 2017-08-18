В Иркутске ищут свидетелей поджога двух офисных зданий

Молодой человек совершил поджог сразу двух офисных зданий в Иркутске. Как 17 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, поджоги были совершены ночью 21 июля в разных частях города. Предполагаемый виновник этих происшествий был задержан в течение нескольких дней. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По сведениям оперативников, 21-летний нигде не работающий иркутянин во время совершения преступлений получил ожоги, однако, боясь ответственности, несколько дней не обращался за медицинской помощью, что могло привести к тяжким последствиям его здоровью. В результате лишь после задержания квалифицированные врачи предприняли все необходимые меры по устранению полученных термических травм.

В настоящее время следователи работают над выяснением истинных мотивов этого проступка. Кроме того, полиция по-прежнему нуждается в помощи свидетелей и очевидцев, граждан, способных оказать содействие в восстановлении полной и объективной картины произошедшего и, прежде всего, причин, которые могли послужить совершенному преступлению. Граждане могут в любое время обратиться по телефону доверия ГУ МВД: 8(3952)21-68-88, или по другим телефонам полиции: 8(3952) 29-21-40, 21-39-35 либо 02. Если вина подследственного будет доказана в суде, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото из архива "Байкал Инфо".