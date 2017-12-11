В Иркутске ищут свидетелей ДТП на плотине ГЭС, в котором погибли два человека

В Иркутске ищут свидетелей столкновения двух внедорожников, в результате которого погибли два человек. Как 10 декабря 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, трагический инцидент произошел утром в этот день утром на плотине ГЭС. По имеющейся информации, водитель автомобиля Porsche Cayenne столкнулся с машиной «Нива». В результате ДТП двое пассажиров, находившихся в салоне отечественного автомобиля, скончались – один на месте происшествия, второй в медучреждении. Третий пассажир и водитель «Нивы» госпитализированы.

Водитель, управлявший спортивным кроссовером, сразу после произошедшего скрылся с места аварии. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции. По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает граждан оказать содействие в установлении истины случившегося. В момент столкновения машин недалеко от места происшествия могли находиться автомобилисты, видеорегистраторы транспортных средств которых могли запечатлеть произошедшее.

Свидетели и очевидцы ДТП могут сообщить о себе, позвонив по телефону: 8 (3952) 21-64-14 или обратиться по адресу: г. Иркутск, улица Трудовая, 9, кабинет №204. Также в круглосуточном режиме функционирует телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области, его номер: 8 (3952) 216-888.

Фото из архива ГУ МВД России по Иркутской области.