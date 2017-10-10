В Иркутске ищут сбежавшего осужденного

Осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении в поселке Плишкино Иркутского района, сбежал в Иркутске. Как 10 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, 36-летний уроженец Республики Бурятия Борис Петрович Коломанов отбывает наказание в колонии-поселении № 51 за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Его пропажу заметили накануне около 19:00 на рабочем выездном объекте «Кирпичный завод» в Ленинском округе Иркутска.

Осужденный был одет в короткую болоньевую куртку серого цвета, джинсы серого цвета. Рост 180 см. Особые приметы: мизинец правой кисти не разгибается, на лбу выше правой брови шрам 2,5см, на верхней губе шрам 2см, на спине множественные шрамы от порезов.

При появлении сведений о возможном местонахождении разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в полицию 02 или дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 26-80-31 или отдел розыска ГУФСИН России по Иркутской области по тел.: (3952) 26-81-34, 33-97-12.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области.