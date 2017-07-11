В Иркутске ищут мужчину, проколовшего шины шести машин

В Иркутске полицейские устанавливают личность мужичины, подозреваемого в повреждении шин у шести машин. Как сообщает 10 июля 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, к правоохранителям обратились владельцы автомобилей, которые рассказали, что на ночь оставили свои машины припаркованными в районе дома №216 на ул. Севастопольской, а утром 8 июля обнаружили, что у них проколоты шины. Полицейские изъяли видео с камер наблюдения поблизости, которые зафиксировали, как неизвестный прокалывает колёса машин.

Как предполагают полицейские, вероятнее всего злоумышленник действовал из хулиганских побуждений. Сейчас принимаются меры по установлению личности подозреваемого, а также его задержанию. Граждан, узнавших мужчину на видео, просят обращаться в дежурную часть полиции 8(3952) 21-68-05, 02, 112 (с мобильных).