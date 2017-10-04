В Иркутске ищут девушку, укравшую сотовый телефон

В Иркутске ищут девушку, которая украла сотовый телефон. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 2 октября в отдел полиции поступило сообщение от работников магазина парфюмерии, расположенного по улице Карла Маркса. Продавец сообщила о том, что к ней обратилась покупательница с жалобой о краже сотового телефона. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла видео с камер наблюдения, на которых видно, как телефон похищает другая покупательница, прячет похищенное имущество в сумку, после чего скрывается в неизвестном направлении.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 170-175 см, европейской внешности, спортивного телосложения, волосы прямые длинные белого цвета с прямой челкой. Была одета: в пуховик короткий белого цвета, шарф красного цвета, джинсы синего цвета, обувь черного цвета с белой подошвой.

Граждан, опознавших девушку на видеозаписи, а также имеющих информацию о нахождении разыскиваемого лица, полиция просит обращаться по телефонам 8(3952) 216805; 8(3952) 242466; либо 02. Сейчас следственными органами по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.