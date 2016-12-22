В Иркутске-II сносят самовольно построенное кафе

В Иркутске-II сносят самовольно возведённое одноэтажное здание на ул. Новаторов, в котором располагалось кафе «Ангара». К строению прилегает кирпичное ограждение и павильон «Овощи-Фрукты». Как сообщает 22 декабря 2016 года пресс-служба мэрии, работы по сносу выполняются по решению Арбитражного суда Иркутской области.

По информации КУМИ, земельный участок, на котором расположены строения, входит в состав земель, государственная собственность на которые неразграничена. Разрешение на строительство на нём не выдавалось.

«Это послужило основанием для обращения в суд и принятия судом соответствующего решения. Кроме этого, жители близлежащих домов неоднократно жаловались на деятельность заведения, а в правоохранительных органах имеются протоколы об административном правонарушении владельца о незаконном ведении предпринимательской деятельности», - рассказала и.о. заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Екатерина Козулина.

Фото пресс-службы администрации Иркутска.