В Иркутске и Листвянке продавали икру незаконно выловленного байкальского омуля

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения незаконно выловленного омуля. Как 26 декабря 2016 года сообщила пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что на рынках Иркутска и поселка Листвянка Иркутского района продавалась икра омуля, незаконно добытого в период нереста на территории Республики Бурятия.

В целях устранения нарушений природоохранного законодательства прокуратура вынесла постановления о возбуждении в отношении семи индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся продажей омуля, дела об административных правонарушениях по ч.2. ст.14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан), ч.1. ст.10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства). Все они привлечены к ответственности в виде штрафов. Кроме того, прокуратура внесла представления в адрес руководителей Центрального рынка Иркутска и муниципального предприятия «Рынок п. Листвянка».

Также в одном из рыбоперерабатывающих цехов, расположенном вблизи Иркутска, обнаружено более 1 тонны нерестового омуля. Материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания полиции. По факту обнаружения незаконно выловленной рыбы возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).

Охрана водных биоресурсов озера Байкал находится на особом контроле Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры.

Фото Б.Слепнёв.