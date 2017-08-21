В Иркутске горели творческие мастерские на улице Халтурина

Источник: Байкал Инфо
21/08/2017 - 11:37

Творческие мастерские горели на улице Халтурина в Иркутске. Как 21 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар начался накануне вечером. В 16:27 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании двухэтажного каменного здания 1898 года постройки. На тушении было задействовано 26 человек и 5 автоцистерн. Локализовать возгорание удалось к 19:40, ликвидировать открытое горение – в 19:42, а ликвидировать последствия – в 21:08.

В результате пожара повреждены мебель и перегородки в подвале на площади 30 кв.м, перекрытия между подвалом и первым этажом, перекрытия между первым и вторым этажами и перегородки на втором этаже на площади 20 кв.м. Погибших, травмированных нет. Предварительная причина пожара устанавливаются.

Фото со страницы Романа Гаврилина в социальной сети "Фейсбук". 

Метки: Происшествия, ГУ МЧС России по Иркутской области, Пожары, Иркутск
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