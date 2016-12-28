В Иркутске будут судить участников банды, грабившей финансовые организации

В Иркутске перед судом предстанут участники преступной группировки, которая нападала на финансовые организации города. Как 28 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в марте нынешнего года сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможной подготовке разбойного нападения. Позднее в полицию поступил сигнал о подозрительной активности неизвестных людей, находящихся в микрорайоне Первомайский Иркутска. Незамедлительное реагирование позволило блокировать и обезвредить вооруженных налетчиков. Задержание предполагаемых разбойников проходило при силовой поддержке бойцов СОБР.

Тогда похитить деньги им не удалось, поскольку в этот день касса была закрыта. Забрав мобильный телефон у операциониста, они предприняли попытку покинуть место происшествия, но были задержаны полицейскими. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

В ходе следственно-оперативных мероприятий была доказана их причастность к нападениям на офисы этой же финансовой организации в феврале и ноябре 2015 года, а также на представительство одного из крупных банков в августе и автозаправочную станцию в сентябре того же года. Общий ущерб от незаконной деятельности задержанных составил более 5,3 миллионов рублей.

Участники организованной группы тщательно готовились к нападениям. Для этого они детально изучали механизм работы охранных организаций, обслуживающих филиалы банков, а также системы безопасности, находящиеся в распоряжении персонала. В ходе следственных действий сотрудники ОВД обнаружили и изъяли предполагаемые орудия преступления, медицинские маски, шапочки с прорезями для глаз и другие предметы, используемые для совершения противоправных действий.

На время следствия шестеро подозреваемых находились под арестом. Сейчас уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.