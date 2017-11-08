В Иркутске без вести пропал мужчина

Полицейские Иркутска ведут поиски без вести пропавшего местного жителя Анатолия Базлуцкого (1949 г.р.). как сообщает 8 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 4 ноября в полицию обратилась иркутянка, которая рассказала, что днём её муж ушёл из дома по адресу ул. Баумана, 234, после чего на связь с ней не выходил. Она также указала, что ранее мужчина уже уходил без предупреждения.

Приметы Анатолия Базлуцкого: на вид 70-80 лет, европейский тип лица, худощавое телосложение, рост около 154 см. Мужчина был одет в черную зимнюю куртку, черные ботинки, темно-коричневую шапку из натурального меха ,темно-серые брюки, под ними - трико коричневого цвета, трусы синие. Особые приметы разыскиваемого: нос длинный с горбинкой, ходит, сгорбившись, говорит тихо. Граждан, знающих какую-либо информацию о месте нахождения мужчины, просят позвонить по телефонам полиции в Иркутске: 02, (3952) 44-44-04, 21-39-25.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.