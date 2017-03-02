В Иркутске без вести пропал мужчина

В Иркутске полицейские ищут Хакима Мойдинова (1971 г. р.), который ушёл из дома около 8:00 1 марта 2017 года и на 2 марта обратно не вернулся. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, об исчезновении мужчины в полицию сообщил его брат. На вид пропавшему 40-42 года, его рост 160-165 см, у него худощавое телосложение, черные волосы, стрижка модельная. В день исчезновения он был одет в вязаную чёрную шапку, темно-синий пуховик средней длины с капюшоном, черную мастерку фирмы «Адидас» с тремя золотистыми лампасами на рукавах, в темно-синие джинсы, чёрные сапоги на молнии с обеих сторон.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Хакима Мойдинова, просят обратиться в полицию по телефонам 02, (3952) 21-64-64 (Бюро регистрации несчастных случаев), 8(3952) 32-00-02; 32-24-46 (дежурная часть и отдел уголовного розыска ОП №8 МУ МВД России «Иркутское»).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.