В Иркутске автобус наехал на девятилетнего ребёнка

В Иркутске автобус наехал на девятилетнего мальчика и повредил ему руку. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи установили, что водитель автобуса, ехавшегопо маршруту №60, не убедившись в том, что все пассажиры вышли, закрыл двери и начал движение. Таким образом, рюкзак школьника оказался зажат дверьми. В результате мальчик упал, и автобус наехал на его руку.

Фото из архива "Байкал Инфо".