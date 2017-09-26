В Иркутске автобус наехал на девятилетнего ребёнка

Источник: Байкал Инфо
26/09/2017 - 17:14

В Иркутске автобус наехал на девятилетнего мальчика и повредил ему руку. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи установили, что водитель автобуса, ехавшегопо маршруту №60, не убедившись в том, что все пассажиры вышли, закрыл двери и начал движение. Таким образом, рюкзак школьника оказался зажат дверьми. В результате мальчик упал, и автобус наехал на его руку.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Следственный комитет Российской Федерации, Иркутск
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