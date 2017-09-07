В Иркутске 81 секс-работнице рассказали об основах безопасности и их правах

В Иркутске 81 женщина, которая оказывает сексуальные услуги, прошла тренинги региональной общественной организации «Центр социальной поддержки «Навигатор». Как сообщает 7 сентября 2017 года организация, было организовано девять тренингов по двум темам - «Некоторые поведенческие болезни» (профилактика социально-значимых заболеваний) и «Перед законом все равны» (освещение вопросов, касающихся законодательства и прав, гарантируемых Конституцией РФ).

Как показывает практика, секс-работницам интересны такие тренинги, многие совершенно не ориентируются в базовых вопросах профилактики болезней и законных прав.

Проект «Повышение потенциала сообществ, затронутых эпидемией ВИЧ, для преодоления барьеров к доступу к услугам профилактики, лечения и ухода при ВИЧ-инфекции» для секс-работниц реализуется организацией с февраля 2016 года. С марта нынешнего года – в несколько обновленном формате. Всего за это время разного рода помощь была оказана 400 женщинам. В Иркутской области, кроме центра социальной поддержки «Навигатор», ни одна общественная организация не занимается профилактической работой с данной группой населения.

«Навигатор» приглашает всех людей, вовлеченных в оказание сексуальных услуг, пройти обучающие тренинги или просто получить психологические, социальные или юридические услуги в центре. Располагается офис по адресу: Иркутск, Тимирязева, 24, 2 этаж. Можно получить консультацию по телефону 89500781011.