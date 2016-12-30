В Иркутске 71% жителей предпочитают искусственную ёлку на Новый год

В Иркутске 71% жителей предпочитают устанавливать на Новый год искусственную ёлку, 20% - натуральную, 2,5% проявляют творческие навыки в изготовлении праздничных букетов и украшений, а 6,5% решили, что не будут устанавливать ёлку дома, т.к. их уже вполне достаточно в офисах, магазинах, во дворах и скверах города. Такой вывод сделали студенты – члены Байкальского экологического патруля Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, которые провели опрос на улицах Иркутска и в соцсетях. Всего было опрошено более 4,2 человек.

А вот в детском саду №173 Иркутска и не рассуждали о том, какая же елка принесет детишкам много-много радости. Вот что было написано в официальном обращении, которое доставили в офис областного общества охраны природы: «Коллектив, воспитанники, родители детсада при подготовке к Новому году решили сохранить 220 ёлочек. Не пилить, а сделать новогоднюю ёлочку своими руками из бросового материала. Спасая новогоднюю ёлку, мы спасаем леса России!». Причём делегация пришла не с пустыми руками, а с ёлками собственного изготовления из ниток и даже макарон.