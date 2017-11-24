В Иркутске 54-летняя женщина умерла после липосакции

Источник: Байкал Инфо 24/11/2017 - 17:05

Родственники 54-летней женщины, которая умерла после липосакции, обратились с заявлением о привлечении к уголовной ответственности медперсонала одного из научных центров Иркутск, где проводились операции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону 24 ноября 2017 года.  

По предварительным данным, в марте и сентябре нынешнего года женщине в одном из научных центров были проведены операции по иссечению избытков подкожножировой клетчатки и излишков кожи. После второй операции состояние пациентки ухудшилось. В ночь с 21 на 22 октября женщина была госпитализирована в одну из больниц города Иркутска, где скончалась в этот же день. Следователи назначили судебную экспертизу, изъяли медицинскую документацию.

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Здравоохранение, Иркутск
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