В Иркутске 19-летняя девушка погибла, спрыгнув с высоты

Источник: Байкал Инфо
30/06/2017 - 16:24

В Иркутске 19-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с высоты. Как 30 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Трагическое происшествие произошло 26 июня, в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении на козырьке подъезда дома по улице Лыткина тела девушки с многочисленными телесными повреждениями, указывающими на падение с высоты. Известно, что девушка работала в службе такси оператором. 

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Следственный комитет Российской Федерации по Иркутcкой области, Общество, Иркутск
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