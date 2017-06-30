В Иркутске 19-летняя девушка погибла, спрыгнув с высоты

В Иркутске 19-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с высоты. Как 30 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Трагическое происшествие произошло 26 июня, в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении на козырьке подъезда дома по улице Лыткина тела девушки с многочисленными телесными повреждениями, указывающими на падение с высоты. Известно, что девушка работала в службе такси оператором.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Фото из архива "Байкал Инфо".