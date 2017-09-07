В Иркутск на митинг обещает приехать Алексей Навальный

На один из митингов, которые 15 сентября 2017 года в Иркутске устраивают сторонники потенциального кандидата в президенты России Алексея Навального, намерен приехать он сам. Об этом на своей странице в Фейсбуке 7 сентября сообщил руководитель штаба Навального в регионе Сергей Беспалов.

По словам Беспалова, подавались заявки на митинги в разных точках Иркутска на 15,16 и 17 сентября, но 6 сентября в 20-30 ему вручили письма из мэрии, где сказано, что все митинги переносятся на один день, одно время и одно место - с 7 до 11 часов 15 сентября в парке Комсомольский в Иркутске-2, потому что все другие площадки заняты.

Штаб Навального намерен опротестовать это решение мэрии в суде, Сергей Беспалов уверяет: «Площадки не заняты, я подавал уведомление 4 сентября и лично сфотографировал книгу регистрации, где мы были первыми в этот день».