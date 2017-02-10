В городах и районах Иркутской области могут появиться ответственные за связи с конфессиями

Ответственные за связи с религиозными объединениями могут появиться в администрациях муниципалитетов Иркутской области. Как 10 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания , к такому решению пришли представители координационного межконфессионального совета во время заседания, которое прошло под председательством спикера Сергея Брилки. На заседании был избран персональный состав совета и утвержден план работы на 2017 год.

Выступая с докладом о роли традиционных религий России как факторе поддержания стабильности в обществе, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев напомнил, что Россия является многонациональной страной, на территории которой проживает более 160 народов и этнических групп, исповедующих разные религии и имеющих разные культурные традиции. В России к традиционным религиям чаще всего относят христианство, буддизм, иудаизм и ислам.

Главный раввин Иркутска и Иркутской области Арон Вагнер подчеркнул, что религиозные объединения, сохраняя каждое свои особенности, должны взаимодействовать между собой для сохранения стабильности и мира. Сергей Брилка отметил, что религии и государственные органы власти имеют своей общие цели – помощь тем, кто в этом нуждается. «Законодательное собрание Иркутской области постоянно работает над совершенствованием социального законодательства, и мы рады получить от вас отклик, поскольку в этих вопросах важна любая поддержка», – пояснил спикер ЗС.

В ходе обсуждения вопроса о деятельности религиозных объединений на территории Иркутской области Борис Алексеев рассказал, что всего в Иркутской области зарегистрировано 310 таких объединений и восемь централизованных религиозных организаций. Главный раввин Иркутской области Арон Вагнер рассказал, что в Иркутске работает совместный проект конфессий, в рамках которого было создано девять игровых комнат в больницах, отметив, что такой опыт сотрудничества разных религиозных объединений является уникальным. Кроме того, на заседании совета обсудили вопросы сохранения и развития национальных языков, культур и этнических традиций и вопрос развития гражданских инициатив, направленных на укрепление межнационального сотрудничества и реализации международных и межнациональных проектов.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.