В эвенкийское село Вершина Тутуры привезут дизельное топливо для освещения

Вопрос с доставкой дополнительного дизельного топлива в село Вершина Тутуры Качугского района контролирует председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. О проблеме с нехваткой топлива спикеру сообщил местный житель на встрече с населением района 1 февраля 2017 года в рамках визита в территорию депутатов ЗС. Мужчина рассказал, что с апреля 2016 свет в Вершине Тутуры горел всего лишь два месяца по три часа, и сейчас вообще нет, потому что топливо закончилось.

Сергей Брилка рассказал, что знает о ситуациях, когда привозили топливо на дизельную станцию для освещения жилых домов, а его использовали для заправки трелёвочных тракторов, джипов приезжих охотников. Житель села пояснил, что местные держат только лошадей.

Председатель парламента подчеркнул, что берёт вопрос на контроль, а дополнительное топливо надо подвезти, пока не наступила весна (до конца марта – начала апреля) и не раскисли дороги. «Дизельное топливо довезут, жду заявку через меня в правительство Иркутской области», - сказал спикер ЗС. Сергей Брилка обратил внимание на то, что представителям администрации района нужно срочно прибыть в ЗС, если они хотят решить вопрос с освещением в Вершине Тутуры. Он также сказал, что местным властям нужно говорить жителям о необходимости установки счётчиков.

После встречи с населением спикер по телефону рассказал о проблеме министру жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артуру Сулейменову. Сергей Брилка предположил, что цена на дизельное топливо менялась, и годы спустя на деньги по старому нормативу можно закупить топливо, которого хватает только на трёхчасовое ежедневное освещение. Он попросил министра уточнить, как в селе возникла такая ситуация.

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