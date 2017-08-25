В электричках на ВСЖД появились «тайные пассажиры»

С помощью наблюдений «тайных пассажиров» планируется улучшить качество работы персонала в электричках ВСЖД. Об этом 25 августа 2017 года сообщает пресс-служба компании. Специально подготовленные люди под видом реальных пассажиров будут собирать информацию, снимать видео и предоставлять предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров в АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

Контролю качества оказания услуг уделяется большое внимание: за первое полугодие 2017 года в БППК прошло свыше 3 тыс. проверок. В свою очередь, путешественники могут высказать своё мнение о сервисе в электропоездах или передать замечания любым удобным способом: на сайте компании, по указанным на информационных стендах телефонам, а также в книге жалоб и предложений.

Каждый четверг на железнодорожных вокзалах руководством пригородной пассажирской компании совместно с представителями холдинга РЖД проводятся встречи с пассажирами.

В круглосуточном режиме функционирует и принимает телефонные звонки единый информационный сервисный центр ОАО «РЖД». За первое полугодие 2017 года через него в адрес АО «Байкальская ППК» поступило 56 обращений. В аналогичном периоде прошлого года их было столько же. Пассажиров, в первую очередь, интересуют вопросы, связанные с проездом по льготным билетам, графиком движения поездов, организацией работы билетных касс, санитарно-техническим состоянием подвижного состава.