В документах правительства Иркутской области устраняют коррупциогенные факторы

Из нормативных актов правительства Иркутской области и всех муниципалитетов исключают факторы, которые могут дать неблагонадёжным чиновникам возможность брать взятки. Как 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба регионального правительства, о ходе этой работы говорили на заседании комиссии по противодействию коррупции, которое прошло под руководством губернатора Сергея Левченко.

Факторами, которыми могут пользоваться коррупционеры, являются несовершенство законодательства и отсутствие сроков рассмотрения документов. Неблагонадёжные чиновники могут максимально затягивать время рассмотрения заявлений. Также в муниципалитетах проходит проверка и корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления субсидий предпринимателям.

Антикоррупционную экспертизу проводят во всех структурах областного правительства. Так, например, в министерстве строительства, дорожного хозяйства провели экспертизу 109 нормативных правовых актов, в одном из документов был выявлен и исключён фактор, который могли бы использовать коррупционеры.

В актах регионального министерства лесного комплекса, определяющих порядок предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, избыточных процедур, усложняющих получение участков, не выявлено. Проведено 52 служебные проверки, их них 45 по фактам нарушения порядка предоставления государственных услуг. К дисциплинарной ответственности привлечно13 должностных лиц.

Документы граждан, которые хотят получить земельные участки, и уже получили разрешения в муниципалитетах, проверяют в министерстве имущественных отношений. По 57 из 823 заявлений членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, поступивших в 2016 году, подготовлены отказы.

Фото с сайта правительства Иркутской области.