В детских лагерях АНХК отдохнули уже более 3 тыс. детей

С начала лета 2017 года в детских оздоровительных лагерях «Юбилейный» и «Здоровье» Ангарской нефтехимической компании (ДО ПАО «НК «Роснефть») отдохнули уже более 3 тыс. детей работников компании. Как сообщает 25 июля пресс-служба АНХК, всего за лето в лагерях пройдут три смены по 21 день каждая. Дети будут заняты в различных мероприятиях, к примеру, им предложат создать свой парламент, поучаствовать в днях самоуправления и т.д.

На базах отдыха «Ангара» и «Утулик» АНХК за два месяца отдохнули около 4 тыс. работников компании и членов их семей. Летнюю оздоровительную кампанию для своих сотрудников и членов их семей на своих базах отдыха АО «АНХК» продолжит до конца лета.

Справка. АО «АНХК» располагает собственными социальными объектами - детскими оздоровительными лагерями «Юбилейный» и «Здоровье» и базами отдыха «Ангара» и «Утулик», которые находятся в загородных зонах Ангарска и Иркутска и прибрежной зоне Байкала. На всех объектах созданы комфортабельные условия для проживания, есть спортивные площадки и стадионы, закрытые бассейны. Ежегодно закупается спортивный инвентарь, обновляется инвентарь жилого фонда, проводятся текущие ремонты номерного фонда перед летней оздоровительной кампанией, благоустраивается территория.

Например, на базе отдыха «Ангара» в 2017 году завершено обустройство береговой линии реки Ангары с созданием современной рекреационной зоны.

Фото пресс-службы АНХК.