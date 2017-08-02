В День ВДВ в Иркутске провели торжественный митинг

День Воздушно-десантных войск 2 августа широко празднуют в Иркутской области. Ветераны и служащие десантных войск собрались на торжественный митинг у мемориала «Вечный огонь». В чествовании элиты российских войск приняли участие председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, представители различных ведомств, сообщает пресс-службы мэрии и ЗС.

Приветствуя собравшихся на митинге, спикер отметил: «Мы празднуем 87-ю годовщину со дня создания воздушно-десантных войск, и героизм десантников вписан в историю нашего государства. Во время Великой Отечественной войны десантники наводили ужас на врага, проводя глубокие рейды небольшими группами парашютно-десантных формирований в тылу вражеских войск. Мы знаем, сколько славных подвигов совершено вами и после той кровопролитной войны. Многие из вас – участники событий, которые требовали проявления мужества, стойкости и героизма. Огромное вам за это спасибо и низкий поклон от жителей Иркутской области. В ваших рядах служат по настоящему сильные люди, крепкие духом и телом, которые представляют одно из лучших и самых надежных подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Желаю вам, чтобы знамя ВДВ по-прежнему было на должной высоте и все знали: десантники – это те, кто никогда не сдаст назад и обязательно выполнит задачу».

«Наши земляки, иркутяне несут сегодня службу в рядах воздушно-десантных войск. Вы – честь и гордость российской армии, нашей страны. Воины-десантники всегда находятся на передовой и самоотверженно выполняют боевые задачи», – отметил Дмитрий Бердников.

По окончании митинга присутствовавшие почтили память героев, павших при исполнении воинского долга минутой молчания и ружейным залпом, к Вечному Огню возложили венок. Затем участники митинга прошли торжественным маршем по центральным улицам города до набережной Ангары, где были организованы полевая кухня и праздничный концерт. Запланировано также открытие закладного камня памятника десантникам на пересечении улиц Бульвар Гагарина и Чкалова, автопробег до поселка Листвянка, где также проходят праздничные мероприятия.

Фото пресс-служб.