В День города в Байкальске установили стелу первостроителям

День города в Байкальске, который прошёл 12 августа 2017 года, отпраздновал вместе с горожанами председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Как 14 августа сообщила пресс-служба ЗС, спикер посетил сквер Первостроителей, где накануне была установлена стела. Затем возглавил праздничное шествие, в котором приняли участие мэр Слюдянского района Андрей Должиков, глава Слюдянки Владимир Сендзяк и глава Байкальска Василий Темгеневский, а также коллективы образовательных учреждений, предприятий города, представители общественных организаций.

Шествие началось от нового здания ЗАГС, который стал подарком ко дню рождения Байкальска. Как рассказал Василий Темгеневский, это не единственный новый объект в городе: в 2017 году был завершен капитальный ремонт дома культуры Юбилейный, построена часовня, новый причал и две канализационно-насосные станции (в рамках реализации федеральной целевой программы по сохранению озера Байкал). Близится к завершению строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Город создавался во второй половине 20 века для совершенно конкретных целей экономики Советского Союза. Прошло время, изменились требования. 51 годовщина – это очень хороший праздник, символизирующий новую страницу в истории города Байкальска. Я убежден, что действия, которые предпринимаются руководством города, района, области, страны выведут Байкальск на совершенно новый этап развития. Тут будет развиваться экономика совершенно другого типа, будут создаваться экологически чистые производства, осваиваться направления, которые связаны с красотой Байкала: туризм, спорт, отдых, образовательные программы. Я абсолютно уверен, что у города Байкальска хорошее будущее», – сказал спикер. Сергей Брилка от имени депутатов поздравил жителей с праздником и пожелал городу гармоничного развития, а самим байкальчанам счастья и благополучия.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.