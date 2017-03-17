В дальний путь по ВСЖД с начала года отправилось больше человек, чем год назад

Поездки в поездах дальнего сообщения в январе-феврале 2017 года совершили 384 тыс. пассажиров Восточно-Сибирской железной дороги, что на 4,3% выше прошлогоднего показателя. Как сообщает 17 марта пресс-служба ВСЖД, наибольшей популярностью пользуются общие вагоны, в которых с начала года было перевезено 18,8 тыс. пассажиров, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Услугами проезда в сидячих вагонах воспользовались 17,8 тыс. человек, что на 20,9% больше аналогичного показателя 2016 года.

В плацкартных вагонах проехали более 256 тыс. пассажиров, что сопоставимо с показателем прошлого года. Рост перевозок отмечен и в купейных вагонах – за январь-февраль в них совершили поездки свыше 90 тыс. пассажиров ВСЖД, что превышает статистику 2016 года на 13,3%.

В пригородном сообщении специалисты отмечают некоторое снижение пассажиропотока. С начала года в этом направлении было перевезено 1,39 млн человек, что на 6,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом 19,7% от общего числа перевезенных граждан составили льготники.

Всего за два первых месяца 2017 года со станций и вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги было отправлено свыше 1,7 млн пассажиров.

Вся подробная информация о пассажирских поездах и приобретении билетов представлена на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам»).

Фото из архива "Байкал Инфо".