В Чунском районе задержан мужчина, зарезавший брата

В Чунском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 42-летнего брата. Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в октябре подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по ул. Комарова в пос. Чунском, нанес старшему брату ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.

Подозреваемый спрятал тело в гараже и заявил в полицию о безвестном исчезновении брата, чтобы отвести от себя подозрения. Однако следователи вместе с полицейскими установили, что преступление в отношении 42-летенго мужчины совершил его брат. Подозреваемый дал признательные показания и показал место захоронения тела. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.