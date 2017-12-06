В Чунском районе задержан мужчина, зарезавший брата
В Чунском районе возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 42-летнего брата. Как сообщает 6 декабря 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в октябре подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по ул. Комарова в пос. Чунском, нанес старшему брату ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.
Подозреваемый спрятал тело в гараже и заявил в полицию о безвестном исчезновении брата, чтобы отвести от себя подозрения. Однако следователи вместе с полицейскими установили, что преступление в отношении 42-летенго мужчины совершил его брат. Подозреваемый дал признательные показания и показал место захоронения тела. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние известия
-
06/12/2017 - 16:08
-
06/12/2017 - 15:45
-
06/12/2017 - 15:41
-
06/12/2017 - 15:11
-
06/12/2017 - 15:00
-
06/12/2017 - 14:48
-
06/12/2017 - 14:19
-
06/12/2017 - 14:03
-
06/12/2017 - 13:54
-
06/12/2017 - 12:43
-
06/12/2017 - 12:20
-
06/12/2017 - 12:10
-
06/12/2017 - 11:42
-
06/12/2017 - 11:16
-
06/12/2017 - 11:09
-
06/12/2017 - 11:09
-
06/12/2017 - 10:52
-
06/12/2017 - 10:36
-
06/12/2017 - 10:33
-
06/12/2017 - 10:04
Все номера газет
Новости по датам
Фоторепортаж
Архивы по месяцам
- декабря 2017 (143)
- ноября 2017 (938)
- октября 2017 (928)
Топ чтений сегодня
© ООО БИСИ Вектор. 2014. Использование материалов ИА "Байкал Инфо" возможно при установке ссылки на сайт http://baikal-info.ru/. Закон «О СМИ», статья 23: «При распространении сообщений и материалов информационного агентства другим средством массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна».
Написать в редакцию О СМИ | Контакты Прайс-2017
Главный редактор ИА "Байкал Инфо" (27-28-08) - Светлана Бурдинская. Главный редактор газеты "Пятница" (27-28-28) - Алёна Огнева. Главный редактор газеты "СМ Номер один" (27-28-22) - Алексей Елизарьев. Главный редактор газеты "Копейка" (27-28-27) - Борис Слепнёв. Главный редактор газеты "Окружная правда" - Татьяна Швыдченко. Адрес редакции: Иркутск, ул. Дзержинского, дом 11\4.
Добавить комментарий