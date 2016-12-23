В Чунском районе водитель легковой машины погиб после столкновения с грузовым поездом

Источник: Байкал Инфо
23/12/2016 - 11:08

Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» погиб в результате ДТП на железнодорожном переезде между станциями Сосновые Родники и Чуна Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, 23 декабря 2016 года в 00:54 водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, в составе которого было 59 вагонов. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб  на месте, пассажиры доставлены в больницу пос. Чунский.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Фото пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги.

Метки: Происшествия, Восточно-Сибирская железная дорога, ВСЖД, ДТП, Чунский район
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