В Чунском районе водитель легковой машины погиб после столкновения с грузовым поездом

Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» погиб в результате ДТП на железнодорожном переезде между станциями Сосновые Родники и Чуна Восточно-Сибирской железной дороги. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, 23 декабря 2016 года в 00:54 водитель легкового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, в составе которого было 59 вагонов. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, пассажиры доставлены в больницу пос. Чунский.

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Фото пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги.