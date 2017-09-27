В Чунском районе разыскивают двух школьниц

Двух школьниц разыскивают в Чунском районе. Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию обратились обеспокоенные родители девушек-подростков. Установлено, что подруги ушли из дома 23 сентября и до настоящего времени не вернулись. Сотрудники полиции отрабатывают версию их возможного отъезда в Иркутск.

На розыск без вести пропавших ориентированы все подразделения полиции: участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД. Проводится опрос родственников и друзей, осуществляются подворовые обходы.

Приметы Якимовой Анастасии Андреевны, 2003 года рождения: на вид 14-15 лет, рост 160 сантиметров, среднего тедосложения, глаза карие, волосы светло-русые, прямые, ниже плеч. Была одета: пальто черного цвета с капюшоном, обшитым мехом рыжего цвета, брюки камуфлированные, кроссовки белого цвета.

Приметы Габзалиловой Инны Шаукатовны, 2002 года рождения: на вид 15-16 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы волнистые, крашенные в темный цвет, ниже плеч, глаза карие, носит очки. Была одета: ветровка зеленого цвета с капюшоном, брюки классические черного цвета, толстовка разноцветная, блуза белого цвета, кроссовки черного цвета.

Полиция просит граждан, видевших Якимову Анастасию и Габзалилову Инну, обращаться по телефонам: 8 (39567) 21215 (дежурная часть ОМВД России по Чунскому району), 8 (3952) 216464 (бюро розыска ГУ МВД России по Иркутской области, круглосуточно) или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.