В Чунском районе пьяный хозяин поджёг спящего гостя

Байкал Инфо , 07/12/2017 - 16:33 , Криминал, Суды , Следственный комитет России по Иркутской области , #Чунский район

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя посёлка Приудинск Чунского района, обвиняемого п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Как сообщает 7 декабря 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, молодой человек поджёг своего гостя. 

По версии следствия, в июле 2017 года пьяный мужчина в своём доме облил горючей жидкостью спящего гостя и поджёг его. Тот скончался на месте. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, обвиняемый во время совершения преступления не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими. Эксперты пришли к выводу, что мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Решение вынесет Иркутский областной суд. 

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