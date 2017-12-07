В Чунском районе пьяный хозяин поджёг спящего гостя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя посёлка Приудинск Чунского района, обвиняемого п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Как сообщает 7 декабря 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, молодой человек поджёг своего гостя.

По версии следствия, в июле 2017 года пьяный мужчина в своём доме облил горючей жидкостью спящего гостя и поджёг его. Тот скончался на месте. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, обвиняемый во время совершения преступления не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими. Эксперты пришли к выводу, что мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Решение вынесет Иркутский областной суд.