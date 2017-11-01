В Чунском районе неизвестные напали на оператора АЗС

Полицейские разыскивают подозреваемых в нападении на оператора-кассира автозаправочной станции, расположенной на перекрестке дорог Новочунка – Новобалтурино в 35 км от пос. Чунский. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 6.00 1 ноября 2017 года в помещение АЗС зашли неизвестные в масках и причинили женщине телесные повреждения, после чего забрали всю наличность из кассы и личные вещи потерпевшей и скрылись.

Сумма нанесённого ущерба устанавливается. Как уточняет пресс-служба администрации Чунского района, в кассе АЗС находилась сумма в несколько десятков тысяч рублей.

На поиски преступников ориентированы все наружные экипажи полиции ГИБДД, ППСП, а также вневедомственная охрана Росгвардии по Иркутской области. К розыску налётчиков также подключились сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.

Граждан, которые обладают сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть ОМВД России по Чунскому району по телефонам: 8(395-67) 2-12-15 либо 8(3952) 21-65-11. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, назначено денежное вознаграждение.

Фото с сайта.