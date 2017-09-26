В Чунском районе двое мужчин забили знакомого насмерть и сбросили тело в реку

Двое мужчин по время пьянки в посёлке Чунский убили своего знакомого и бросили тело в реку. Как 25 сентября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 20 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что собирая грибы, он обнаружил тело мужчины в реке Зермокан. Незамедлительно выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа из воды извлекла тело мужчины с видимыми следами насильственной смерти. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть 26-летнего мужчины наступила из-за множественных телесных повреждений, в том числе головы.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников следственного отдела и ОМВД России по Чунскому району, в кратчайшие сроки были задержаны подозреваемые в совершении убийства. Ими оказались ранее судимые местные жители 17 и 27 лет, которые дали признательные показания в совершении преступления. Следователи установили, что 15 сентября компания молодых людей распивала спиртные напитки на берегу реки. В результате внезапно возникшей бытовой ссоры, двое мужчин причинили несовместимые с жизнью телесные повреждения своему знакомому. Чтобы избавиться от следов преступления, они сбросили тело в реку.

В настоящее время в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из архива "Байкал Инфо".